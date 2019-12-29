РИАМО - 29 дек. Худрук Галина Волчек отдала большую часть своей жизни столичному театру «Современник» и даже смогла войти в историю американского театра, ее кончину в Год театра можно назвать символичной, сообщили участники церемонии прощания с режиссером.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец отметила, что «Современник» будет существовать и после смерти Галины Волчек, так как в каждом артисте театра живет ее часть.

«Галина Волчек умела вести за собой в искусстве. Она обладала исключительной гражданской и творческой позицией. Конечно, сложно представить «Современник» без Галины Борисовны. Но он без нее и не будет существовать. Она есть в каждом артисте, в каждой театральной работе», - сказала Голодец.

Народная артистка РФ Александра Захарова, дочь худрука «Ленкома» Марка Захарова, который ушел из жизни в сентябре этого года, рассказала о разговоре с сыном Волчек Денисом Евстигнеевым.

«Мы сейчас с Денисом сидели и вспоминали, как удивительным образом судьбы моего отца и Галины Борисовны Волчек были переплетены. Они родились в один год, в один день их утверждали в горкоме партии на посты художественных руководителей. А потом около 40 лет они строили свои театры, очень дружа и очень радуясь успехам друг друга. Они ушли в один год. В Год театра уходят могикане», - сказала Захарова.

Гастрольный продюсер Марина Ковалева отметила вклад Галины Волчек в развитие русского театра в США.

«Более 2 миллионов русскоговорящих в Америке благодарны ей, что их дети и внуки будут понимать по-русски и любить и понимать Чехова. Такого, которого любите вы. Галина Борисовна смелая. Она взорвала Америку и подарила ей «Современник». Она единственная, кто вошел в историю американского театра», - сказала Ковалева.

В воскресенье Москва прощается с художественным руководителем театра «Современник», народной артисткой СССР Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Гражданская панихида проходит в ее родном театре. Отдать дань памяти Волчек можно до 12:30, затем гроб с телом увезут для похорон на Новодевичьем кладбище.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Артистка окончила школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ. После окончания учебы Волчек с группой других выпускников, среди которых были Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков, организовала студию молодых актеров. Впоследствии студия переросла в театр «Современник».

Волчек возглавляла «Современник» с 1972 года. В творческом багаже режиссера – свыше 30 спектаклей.