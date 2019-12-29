РИАМО - 29 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретит Новый год вместе с семьей в Подмосковье.

О своих планах на праздничные каникулы глава региона рассказал в интервью программе «Местное время» на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

«Дома буду отмечать Новый год. У нас был план, который предполагал поездку и в Дмитровский округ. В общем нам нравится быть здесь, в Подмосковье, поэтому всей большой семьей мы будем встречать Новый год вместе в Подмосковье», - сказал Воробьев.

В этом сезоне в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева во второй раз запустили программу «Зима в Подмосковье». Она призвана познакомить туристов с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление мест массовых гуляний и проведение всевозможных мероприятий.