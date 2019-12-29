РИАМО - 29 дек. Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский посетил церемонию прощания с народной артисткой СССР Галиной Волчек, он отметил, что театральный режиссер полностью отдала себя служению «Современнику», передает корреспондент РИАМО.

«Вы ушли в Год театра. Масштаб этой потери еще предстоит осознать. Конечно, самое трудное сейчас начинается для театра. Одно дело, когда ты рядом с мастером, а другое - когда те же требования, но без него. Волчек отдала театру всю себя», - сказал Кибовский.

Он добавил, что Галина Волчек помогла преодолеть всему театру временный переезд из-за реставрации основной сцены.

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов отметил, что Галина Волчек внесла большой вклад в становление «Современника».

«Она внесла огромную лепту в рождение «Современника». Удалось сохранить тенденции, которые они создали. Любое общение с ней было интересным. Мы не были близкими друзьями, но всегда радовались общению друг с другом», - отметил Герасимов.

Народный артист РФ Сергей Гармаш зачитал на траурной церемонии телеграмму президента России Владимира Путина, адресованную сыну Волчек Денису Евстигнееву.

«Уважаемый Денис Евгеньевич, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас тяжелым горем - смертью мамы. Галина Борисовна Волчек была уникальным, талантливым и душевно щедрым человеком, настоящим тружеником и творцом», - зачитал Гармаш обращение Путина.

В телеграмме также отмечается, что Галина Волчек любима миллионами людей за работы в кинематографе, за обаяние и доброжелательность, за творческую смелость и готовность отстаивать свои идеалы.

Волчек скончалась 26 декабря после болезни, ей было 86 лет. Она была одним из создателей театра «Современник» и возглавляла его с 1972 года.