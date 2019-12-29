РИАМО - 29 дек. Московская область одержит полную победу над всеми городскими свалками к концу 2020 года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки и их больше не будет в природе как таковых существовать», - сказал Воробьев в интервью программе «Местное время» на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

К концу этого года в общей сложности из 39 мусорных полигонов в Подмосковье закрыли уже 28.

С января 2019 года Московская область перешла на раздельный сбор отходов. Ранее Воробьев заявил, что результаты первого года функционирования системы раздельного сбора превзошли самые смелые ожидания властей.

Тем не менее работа в этом направлении будет продолжаться. В регионе проведут дооборудование контейнерных площадок баками для разных типов мусора. Также продолжается строительство комплексов по переработке отходов.