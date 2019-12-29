РИАМО - 29 дек. В Подмосковье важно обеспечить участие жителей в делах своего подъезда и двора, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Житель того или иного города может принять участие и высказаться в пользу своего подъезда, в пользу своего двора. Когда житель вовлечен, то и результаты, которые мы после благоустройства или после каких-либо действий совершаем, они более ожидаемы и понятны жителям», - сказал Воробьев в интервью программе «Местное время» на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

Жители Подмосковья могут принять участие в различных голосованиях на портале «Добродел», который был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.