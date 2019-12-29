РИАМО - 29 дек. Подмосковные власти продолжат решать транспортные проблемы в регионе в целях развития экономики и обеспечения комфортных условий для жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе «Местное время» на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

«Мы думаем, как «развязать» те или иные транспортные проблемы. Где-то это обход города, как в Сергиевом Посаде, где-то это развязка, где-то это расширение шоссе, как Зенинского шоссе в Люберцах, где-то это мост, как в Щелкове. И у нас большая программа по дальнейшему развитию инфраструктуры. Понятно, что если мы будем запаздывать, то опять же это отразится и на экономике и на качестве жизни», - сказал Воробьев.

На этой неделе Воробьев дал старт рабочему движению на улице 43-й Армии в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск. Строительство дороги провели за пять месяцев. Открытия трассы ждали более 70 тысяч местных жителей.