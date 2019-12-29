РИАМО - 29 дек. В первую неделю нового года ожидается температура значительно выше климатической нормы, столбики термометров будут фиксироваться на отметке около нуля градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Начиная с понедельника, погода будет меняться, потому что к нам подойдет очередной атлантический циклон. Сначала он проявит себя в виде осадков - это будет дождь с мокрым снегом. 31-го числа ожидаем прекращение осадков, температура будет уже положительной», - сказала Позднякова.

Она добавила, что основное изменение погоды будет проходить в новогоднюю ночь. Утром 1-го января температура начнет понижаться. Но в целом в первую неделю января в дневные часы столбики термометров будут фиксироваться на отметке около нуля градусов.

«Это не характерная погода для января, аномальная температура будет градусов на 6-7 выше климатической нормы», - заключила синоптик.

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