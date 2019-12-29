РИАМО – 29 дек. Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона, сообщает РИА Новости.

Поединок проходил в Сайтаме. Россиянин отправил американского спортсмена в нокаут в первом же раунде.

«На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед при шести поражениях в MMA, один его бой признан несостоявшимся. 41-летний Джексон выиграл 38 боев, проиграл 14 поединков», — говорится в сообщении.

Емельяненко планирует завершить карьеру. Этот поединок стал одним из трех в рамках его прощального турне.