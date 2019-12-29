РИАМО - 29 дек. Привлечение инвесторов и поддержка бизнеса станут главными задачами для Московской области в экономической сфере на следующий год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью программе «Местное время» на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

«В год мы создаем порядка 70 тысяч рабочих мест и открываем или модернизируем порядка 130-140 предприятий. Конечно, хотелось бы больше, но это большая работа. И в сложных международных условиях мы, конечно, прежде всего рассчитываем на отечественных инвесторов. Поэтому задача следующего года – наращивать содействие, внимание, оказывать поддержку бизнесу для того, чтобы обеспечить рост экономики», - сказал Воробьев.

В 2019 году рост подмосковной экономики составил 4%, благодаря этому удалось увеличить бюджет на 9%. Дополнительные средства пойдут на реализацию социальных проектов.