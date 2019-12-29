РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны потушили возгорание в строении в проезде Металлургов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В воскресенье, 29 декабря, в 3:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, проезд Металлургов, дом 4, строение 1. В 6:52 сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие шесть единиц техники и свыше 20 человек.