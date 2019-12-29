РИАМО - 29 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут выбирать вариант получения информации о льготах, которые им полагаются, сообщает Газета.ru.

«Речь идет о таких вариантах получения сведений, как портал госуслуг, единый call-центр, либо через посещение органа власти», — говорится в сообщении.

Благодаря этому закону жители в том числе отдаленных районов смогут узнать обо всех мерах господдержки федерального и регионального уровней.