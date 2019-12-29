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, Александр Манзюк
Церемония прощания с Галиной Волчек проходит в театре «Современник».
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РИАМО
, Александр Манзюк
В ходе гражданской панихиды с ней пришли проститься друзья и поклонники.
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, Александр Манзюк
Волчек скончалась в четверг в московской клинике после болезни. Ей было 86 лет.
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: актер Александр Олешко на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский на церемонии прощания с народной артисткой СССР Галиной Волчек
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: актер Сергей Гармаш на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: актер Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек.
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: тренер Татьяна Тарасова на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Максим Галкин на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: актер Владимир Машков на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: вынос гроба с телом художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек из здания театра
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Гроб с телом художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек вынесли из здания театра под продолжительные аплодисменты.
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