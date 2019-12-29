РИАМО - 29 дек. В Подмосковье в последние выходные года работает 81 ярмарка, среди них есть тематические, универсальные, «Ценопады»,кроме того, жители и гости региона могут посетить фестивали и мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Всего организовано более 4 тысяч торговых мест.

«На ярмарках покупатели смогут приобрести все необходимое к праздничному столу, а также сувениры и подарки, и все в одном месте. Производители из Московской области и соседних регионов (29 регионов РФ) представили широкий ассортимент продуктов питания и фермерской продукции: овощи и фрукты, несколько видов мандаринов, ананасы, яблоки, мясо птицы (перепелка, курица, индейка, утка), мясо кролика, телятину, свинину», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Также на ярмарках можно купить шоколад с новогодней символикой ручной работы, шоколадные фигурки, сувениры, изделия из хрусталя, текстиль с праздничной символикой, теплые жилеты и вязаные шарфы, валенки, носки и варежки, праздничный декор, елочные игрушки ручной работы и многое другое.

На ярмарках гости могут перекусить легкими салатами и закусками, шашлыком из разных видов мяса, горячими блюдами.

Последний в этом году «Ценопад» проходит на Центральной площади в Ивантеевке. На этот раз в категорию «ценопадный продукт» (продукты, которые можно приобрести со скидкой до 70%) попали не только некоторые колбасные, молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбная продукция, овощи и фрукты, но сыры, варенье, икра – всего более 30 наименований.

«Новогодние» ярмарки проходят в городских округах Балашиха (микрорайон Железнодорожный, улица Советская, дом 25), Богородский (город Ногинск, улица Комсомольская, участок вдоль дома 28 до сквера «Карла Маркса», город Старая Купавна, улица Кирова, дом 19, рядом с ТЦ «Шоколад»), Власиха (поселок Власиха, улица М. Жукова, около дома 4а), Дзержинский (улица Лермонтова, на территории, прилегающей к дому 42), Егорьевск (Советская площадь), Клин (улица Владыкина, участок 22в), Коломенский (город Коломна, площадь Советская) и других.