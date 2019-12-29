РИАМО - 29 дек. В районе железнодорожной станции Фаустово городского округа Воскресенск на переезде пассажирский поезд сбил «Газель», в результате происшествия пострадали два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«28 декабря в 22:00 поступило сообщение о столкновении пассажирского поезда дальнего следования с автомобилем «Газель» на неохраняемом железнодорожном переезде в городском округе Воскресенск в районе станции Фаустово. В «Газели» находились два человека, оба пострадали», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что автомобильное движение на железнодорожном переезде не затруднено. На месте происшествия розлива топлива нет.