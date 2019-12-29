РИАМО - 29 дек. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, осадков при этом практически не будет, температура воздуха опустится до -6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновсти».

«При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4…-2, по области -6...-1 градус. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что погода в Москве и Подмосковье постепенно приходит к зимней норме, но температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы.

Атмосферное давление продолжит расти, что неблагоприятным образом скажется на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. При высокой влажности воздуха, как правило, обостряются хронические болезни суставов и позвоночника, бронхов и легких, возрастает число простудных заболеваний. Избежать серьезных осложнений и симптомов недомогания помогут вовремя принятые меры: поддержка организма лекарственными средствами, которые назначил врач, и домашние средства, улучшающие общее состояние.