РИАМО - 29 дек. В здании московского театра «Современник» началась церемония прощания с народной артисткой СССР Галиной Волчек, передает корреспондент РИАМО.





Всех желающих проститься с умершей артисткой начали пускать в театр. Внутри здания все отражающие объекты и светильники обтянули траурной тканью.

Пришедших проститься с Галиной Волчек оказалось так много, что сотрудникам охраны театра пришлось пускать людей группами.

В зале основной сцены играет траурная музыка. На самой сцене стоит гроб с телом артистки. У изголовья гроба стоит траурный портрет Волчек. Рядом несколько венков. Слева от гроба - стулья для близких друзей и родственников артистки.

Справа от гроба расположился струнный оркестр. На большом экране показывают фото- и видеохронику с участием Галины Волчек.

На сцене стоит микрофон для тех, кто хочет сказать добрые слова об усопшей.

Волчек скончалась 26 декабря после болезни, ей было 86 лет. Она была одним из создателей театра «Современник» и возглавляла его с 1972 года.