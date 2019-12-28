РИАМО - 28 дек. В московском метро мужчина ударил ножом пенсионера, подозреваемый задержан, сообщатся на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«К сотруднику полиции на платформе станции метро «Шаболовская» обратились граждане, вышедшие из вагона электропоезда. Очевидцы указали на мужчину, который по пути следования поезда нанес 73-летнему пенсионеру несколько ударов предметом, похожим на нож. Полицейский незамедлительно задержал подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий из ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу. По данным МВД, злоумышленник, используя малозначительный повод, вступил в конфликт с пожилым человеком, а затем нанес ему ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под стражей.