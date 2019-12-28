РИАМО - 28 дек. Во многих округах Подмосковья проходят новогодние ярмарки, там можно купить продукты к празднику и поучаствовать в интересных мероприятиях, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

Так, например, в Красногорске гости и жители Московской области в рамках ярмарочных мероприятий смогут посетить «Шоколадную фабрику Деда Мороза».

«На «Шоколадной фабрике Деда Мороза», можно не только узнать историю любимого лакомства, но и изготовить шоколадную фигурку своими руками, которую упакуют в подарочную коробочку. Также для посетителей будет организовано чаепитие в компании Деда Мороза и Снегурочки», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Ярмарка организована на площадке: Красногорск, улица Ленина, у дома 3 (напротив ДК «Подмосковье»).

На новогодней ярмарке в Видном на «Ферме Деда Мороза» ждут всех поклонников натуральных продуктов питания. Гости смогут прикоснуться к сельской жизни, у них будет возможность не только приобрести экологически чистые продукты, но и посетить мини-зоопарк. Ярмарка организована на площадке: Видное, Советский проезд, дом 2, вблизи кинотеатра «Искра».

В Долгопрудный все новогодние праздники на ярмарке будет работать сказочная почта Деда Мороза. Все желающие смогут написать Деду Морозу о своих мечтах и желаниях, а затем отправить письмо. Ярмарка организована на площадке: Долгопрудный, улица Дирижабельная, у дома 21 (площадь у МБУ «КДЦ «Полет»).

«В городе Коломна на ярмарке расположена кузница главного новогоднего волшебника, здесь можно будет не только увидеть, как работают ремесленники, но и самим попробовать себя в роли кузнеца. Также будет интересно узнать факты из истории кузнечного ремесла», - отметил Посаженников.

Ярмарка организована на площадке: Коломна, площадь Советская, у дома 3.

Интересные мероприятия также пройдут и в других городах региона, например, в Серпухове Дед Мороз предложит гостям ярмарки попробовать праздничные угощения, приготовленные на своей кухне, расположенной там же. Площадка находится между домами 13 и 15 по улице Водонапорной и домами 102 и 104 по улице Ворошилова. А в Балашихе на центральной новогодней праздничной площадке вблизи Ледового Дворца размещен терем Деда Мороза, где главный волшебник встречает гостей фестиваля.

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