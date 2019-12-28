РИАМО - 28 дек. В Солнечногорске завершили строительство дороги в обход Ленинградского шоссе, ее протяженность составила свыше 300 метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Трехполосная дорога соединила Пятницкое шоссе и Пассажирское автотранспортное предприятие в обход Ленинградского шоссе. В настоящее время все работы завершены. Проехать по новому участку можно будет уже в понедельник.

«Движение на дороге регулируется двумя светофорными объектами, расположенными вблизи улиц Набережная и Крестьянская. Также светофорами оснащены пешеходные переходы», — говорится в сообщении.

Строительство дороги проводилось по просьбам жителей.

«Дорога позволит существенно разгрузить город, поскольку автобусы будут следовать по улицам 1-й Володарской и Набережной, не выезжая на Ленинградское шоссе», — сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

В следующем году на территории городского округа запланирован ремонт не менее 50 дорог.