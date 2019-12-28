РИАМО - 28 дек. «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию три газопровода в Кашире, Коломне и Наро-Фоминске, завершив масштабное строительство газовых сетей по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в этом году, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Заключительные объекты программы – газопроводы в селе Нижнее Хорошево Коломенского городского округа, в Наро-Фоминске на улицах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Строительный проезд и в деревне Топканово городского округа Кашира – создадут условия для газификации по 250 местных жителей в каждом населенном пункте.

«В преддверии новогодних праздников мы сдали все объекты, запланированные, программой газификации в этом году: ввели в эксплуатацию 51 газопровод общей протяженностью 211 километров, создав условия для подключения к газу более 10 тысяч жителей региона. В следующем году мы сохраним высокие темпы строительства газовых сетей», – рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Полный перечень программных объектов на 2019 и на 2020 год есть на сайте предприятия.