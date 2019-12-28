РИАМО – 28 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии, документ будет базовым для этой отрасли, пишет Газета.ru.

Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

«В нем прописаны основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Отмечается, что данная мера призвана улучшить качество продукции и конкурентоспособности напитков, которые созданы из российского винограда», — говорится в сообщении.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий курить в специально отведенных местах на территории аэропортов.