РИАМО - 28 дек. В Центре содействия строительству при правительстве Московской области выделили проекты, по итогам реализации которых создано наибольшее количество рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«Лидерами по созданию рабочих мест стали: проект мультимодального транспортного узла ООО «Финмаркт» городского округа Одинцовский на 3,6 тысячи рабочих мест, также отметим Пушкинский городской округ, где создается 1,5 тысячи рабочих мест в торгово-развлекательном центре «Акварель» (ООО «СИТРАС») и АО «Мерседес-Бенц РУС» в городском округе Солнечногорск на 1,5 тысячи мест», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Большое количество рабочих мест также создано в Дмитровском городском округе в распределительном центре «Леруа Мерлен» (ООО «ПНК») – 700, в Богородском городском округе в торгово-терминальном комплексе (ООО «Облтранстерминал») – 500, в городском округе Красногорск в многофункциональном медицинском консультационно-диагностическом центре (ООО «Клиник Менеджмент Груп») – 450, в городском округе Воскресенск в компании по производству обоев (ООО «Эрисманн») – 425, в городском округе Реутов в пищевом производстве АО «Продукты от Палыча» – 400, в городском округе Подольск в складском комплексе ЗАО «Вайлдбериз» – 299 рабочих мест.

Также отмечены объекты-рекордсмены по рабочим местам, строительство которых началось в 2019 году: предприятие по разработке военной техники (АО «НПК КБМ») в Коломне – 3 тысячи рабочих мест, срок завершения строительства – 2022 год; производственно-складской комплекс в Пушкине (ООО «ГИППЕРГЛОБУС») – 900 рабочих мест, срок завершения – 2020 год; гипермаркет ООО «Бауцентр» в Пушкине – 600 рабочих мест, срок завершения – 2021 год; металлообрабатывающий комплекс ООО «Рентэкспорт» в Подольске – 450 рабочих мест, срок завершения – 2020 год; предприятие по сбору космических аппаратов ООО «Газпром СПКА» в Щелкове – 380 рабочих мест, срок завершения – 2022 год.

В числе крупных проектов 2019 года также производство солнцезащитных систем (ООО «Фирма «Калита») в Раменском – 335 рабочих мест, срок завершения – 2021 год; складской комплекс (ООО «Склады 104») в Домодедове – 300 рабочих мест, срок завершения – 2020 год; УФ-комплексы обеззараживания воды (НПЦ «Лаборатория импульсной техники») в Долгопрудном – 250 рабочих мест, срок завершения – 2022 год; производство кофе (ЗАО «Московская кофейня на паяхъ») в Рузе – 200 рабочих мест, срок завершения – 2020 год.