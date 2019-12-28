РИАМО - 28 дек. В Можайском городском округе объявили аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 300 квадратных метров под магазин, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Участок находится в деревне Клементьево.

«Начальный размер годовой арендной платы составляет 28902,6 рубля. Срок аренды девять лет», — говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 февраля 2020 года на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу.