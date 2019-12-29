РИАМО - 29 дек. Утром в воскресенье в Москве начнется гражданская панихида по художественному руководителю театра «Современник» Галине Волчек, которая скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.

В 9 утра двери театра откроются для всех, кто желает проститься с легендарным режиссером. Для обеспечения комфорта и безопасности людей во время прощания Чистопрудный бульвар со стороны театра «Современник» будет перекрыт.

Отдать дань памяти Волчек можно будет до 12:30, затем гроб с телом увезут для похорон на Новодевичьем кладбище столицы.

Волчек госпитализировали с воспалением легких в московскую больницу имени Боткина 23 декабря, а 26 декабря народная артистка СССР скончалась в результате болезни.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Артистка окончила школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ. После окончания учебы Волчек с группой других выпускников, среди которых были Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков, организовала студию молодых актеров. Впоследствии студия переросла в театр «Современник».

Волчек возглавляла «Современник» с 1972 года. В творческом багаже режиссера – свыше 30 спектаклей.

Ранее на смерть Галины Волчек отреагировал президент России Владимир Путин. Он выразил свои соболезнования сыну Волчек Денису Евстигнееву. Глава государства назвал кончину режиссера невосполнимой потерей для отечественной культуры. Путин также охарактеризовал Галину Волчек как уникально талантливого и душевно щедрого человека.