РИАМО - 28 дек. Подмосковные энергетики провели рейд по охранным зонам ЛЭП в городском округе Подольск и выявили грубейшие нарушения со стороны строителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В рамках внеочередного рейда сотрудники компании «Россети Московский регион» проверили соблюдение правил электробезопасности на территории охранных зон ЛЭП напряжением 110 кВ и 220 кВ в Подольске.

«Специалистами энергокомпании зафиксированы грубейшие нарушения строительной организацией правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160: ведутся работы в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи 110 кВ «Гулево-Весенняя» и 220 кВ «Бугры-Южная» вблизи деревни Коледино городского округа Подольск без согласования с энергетиками», - уточняется в материале.

Оказалось, что тяжелая спецтехника - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы - ведет отсыпку и перемещение грунта непосредственно под высоковольтными проводами. В результате габариты высоковольтных линий от земли уменьшились на несколько метров, что недопустимо при эксплуатации энергообъектов, а также опасно для людей.

«17 декабря специалистами электросетевой компании уже зафиксировано автоматическое отключение высоковольтных линий из-за повреждения провода, вызванное приближением элементов грузоподъемной техники к токоведущим частям на недопустимое расстояние. Только счастливая случайность позволила обойтись без пострадавших со стороны сотрудников строительной фирмы, а благодаря оперативности энергетиков – без масштабных отключений электричества», - подчеркивается в сообщении.

По всем зафиксированным нарушениям составили акты осмотра и выдали предупреждения с предложением устранить нарушения в кратчайшие сроки. Для привлечения нарушителей к ответственности материалы проверки направили в УМВД России по городскому округу Подольск.