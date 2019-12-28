РИАМО - 28 дек. Декабрь-2019 в Москве побил рекорд 2006 года и стал самым теплым в столице за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что Москва - третья по холоду столица мира.

«Декабрь-2019 на сегодня в Москве стал самым теплым за всю метеоисторию, побив рекорд 2006 года (средняя температура плюс 1,3 градуса против плюс 1,2 градуса), а количество дней со снежным покровом остается самым низким – пять», - написал Тишковец в Instagram.

Синоптик добавил, что в декабре в Москве выпало всего 28 миллиметров осадков, что составляет около половины от месячной нормы.

Ранее пользователи соцсетей заметили сугробы на Тверской улице в Москве. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пояснил, что снег в центр города привезли с одного из московских катков, чтобы построить горку для сноубордистов.