РИАМО - 29 дек. В последнее воскресенье этого года посещение Музея Победы в Москве будет бесплатным для школьников и студентов, учащиеся смогут свободно пройти в главное здание и на открытые площадки, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Гости увидят уникальный диорамный комплекс, рассказывающий об основных сражениях Великой Отечественной войны, экспозицию «Подвиг Армии», трехмерную панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», а также временные экспозиции», - говорится в сообщении.

Посетители смогут посмотреть 40 работ ведущих китайских мастеров на художественной выставке «Искусство и мир», первые советские елочные игрушки, новогодние открытки, фронтовые письма с поздравлениями на выставке в рамках проекта «Война: день за днем». Кроме того, в музее открыты выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата», «Герои тыла» и «Реликвии Победы».

Также дети в возрасте 6-12 лет смогут пройти в Музее Победы исторический новогодний квест «Елка Победы. Новая миссия».

В музее также напомнили, что 31 декабря экспозиции главного здания можно посетить с 09:00 до 17:00, открытые площадки - с 10:00 до 17:00. 1 января музей будет закрыт. Со 2 по 12 января музей будет работать без выходных.