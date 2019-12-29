РИАМО - 29 дек. Новую всесезонную тюбинговую трассу откроют в воскресенье в Клину, проект получил название «Горки Парк», это будет самая протяженная трасса в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Клин.

На территории загородного центра будет проложено сразу две трассы с автоматическим подъемником: прямая и винтовая. Горки оборудуют на территории муниципального загородного оздоровительного центра «Горизонт». Длина трассы составит 130 метров от стартовой площадки до «ловушки».

«Открытие «Горки Парка» пройдет в форме большого праздничного шоу, которое стартует 29 декабря в 12 часов дня и завершится уже поздним вечером. В программе праздника: катание на тюбингах, посещение веревочного экстрим-городка, игра в лазертаг, интерактивные площадки, зимний кинотеатр, эстрадные выступления и дискотека», – говорится в сообщении.

Прокатиться по прямой трассе можно детям с четырех лет, по винтовой – с семи. На спуске предусмотрены все моменты, связанные с вопросами безопасности. Одновременно на линии будут работать не менее четырех инструкторов: инструктирующий, выпускающий, оператор и техник.

Оздоровительный цент «Горизонт» расположен в городском округе Клин в территориальном управлении Нудольское вблизи деревни Николаевка.