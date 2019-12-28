РИАМО - 28 дек. На улице Комдива Орлова в Москве между двумя водителями возник конфликт, в ходе которого один из участников нанес оппоненту ножевые ранения, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На Комдива Орлова был дорожный конфликт. Мужчина получил от своего оппонента телесные повреждения острым предметом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемого в нападении доставили для разбирательства в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали в больницу.