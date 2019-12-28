РИАМО – 28 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий курить в специально отведенных местах на территории аэропортов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, курить разрешается «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, в зонах для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений».

Документ был одобрен Госдумой 12 декабря и подписан президентом России 27 декабря.