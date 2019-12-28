РИАМО – 28 дек. Москвичка Анна Щербакова второй раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию, набрав 261,87 балла по сумме двух программ, сообщает Газета.ru.

Чемпионат России по фигурному катанию принимает Красноярск. Произвольная программа одиночниц стала заключительной дисциплиной, а в воскресенье состоятся награждение всех призеров и показательные выступления.

«За свою произвольную программу Щербакова получила от судей 181,94 балла, что является новым мировым достижением, которое из-за правил Международной федерации конькобежцев не будет засчитано», — говорится в сообщении.

В сумме за две программы 15-летняя фигуристка набрала 261,87 балла. Это на 14 баллов больше действующего мирового рекорда, установленного другой россиянкой, Аленой Косторной. Однако чемпионат России не является международным турниром под эгидой ISU, поэтому оба рекорда не будут записаны как мировые.

16-летняя Косторная, лидировавшая после короткой программы, заняла второе место, уступив Щербаковой чуть более двух баллов. Третье место заняла 15-летняя Александра Трусова. Все три девушки занимаются в московской школе «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе.

Ранее с чемпионата России из-за проблем с коньками снялась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.