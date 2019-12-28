РИАМО - 28 дек. Столичная полиция устанавливает обстоятельства инцидента на станции метро «Шаболовская», где пенсионера порезали ножом, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 27 декабря в 22:45 граждане сообщили в полицию о ножевом ранении на «Шаболовской».

«Прибывшим на место полицейским обнаружен пенсионер 1946 года рождения, который нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медучреждение и госпитализирован с колото-резаным ранением», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники УВД на Московском метрополитене проводят проверку по факту произошедшего.