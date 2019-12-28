РИАМО - 28 дек. Сотрудники столичной Госавтоинспекции установили и привлекли к административной ответственности водителя, который не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, сообщается на сайте МВД России.

Инцидент произошел 26 декабря в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы.

«Водитель скорой следовал на срочный вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Следовавший перед ним водитель, управлявший иномаркой, в нарушение правил дорожного движения, а также несмотря на подаваемые водителем скорой световые и звуковые сигналы, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в отношении водителя иномарки сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».