РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В торговом комплексе «Кузнечики Маркет» в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска 29 и 30 декабря пройдут новогодние гуляния, на которых можно будет сфотографироваться с северными оленями и посмотреть фейерверк, сообщается на сайте администрации горокруга.

Торговый комплекс «Кузнечики Маркет» на улице Академика Доллежаля, дом №3 при поддержке управления потребительского рынка администрации Подольска приглашает жителей и гостей муниципалитета на новогодние гуляния 29 и 30 декабря.

«В воскресенье гулянья пройдут с 11:00 до 15:00. Основное действо развернется у новогодней елки: детей и взрослых будут поочередно встречать веселые аниматоры с активными играми и артисты вокально-инструментальной студии «Ра-Дар» КПЦ «Дубровицы». Темой конкурсов и призами будет продукция, представленная на прилавках торгового комплекса. Главной изюминкой воскресных гуляний станут настоящие северные олени, два часа в начале праздника они буду ждать всех желающих сфотографироваться с ними», - говорится в сообщении.

30 декабря гулянья пройдут с 16:00 до 19:00. Гостей ждут неоновое и световое шоу, концерт, веселые игры и необыкновенный фейерверк.

Жителей округа приглашают на мероприятия с детьми.