РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 29 декабря пройдет интерактивная развлекательно-игровая программа в рамках акции «Зима в Подмосковье», сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В последние выходные уходящего года приглашаем вас на праздничное мероприятие «Зимняя феерия» в рамках акции «Зима в парках». Героями программы станут Дед Мороз со Снегурочкой. В интерактивной развлекательно-игровой программе «Новый год приходит в гости» - конкурсы и хороводы, песни и пляски», - говорится в сообщении.



Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00. Гостей праздника приглашают зарядиться энергией в азартных битвах, зажечь под нашумевшие хиты и получить радость на весь следующий год. Также в этот день будет работать каток с прокатом коньков.

Кроме того, в рамках акции развлекательные программы пройдут в микрорайоне Климовск в парке «Дубрава» и в Детском парке культуры и отдыха.

В трех парках Подольска к открытию зимнего сезона 2019-2020 годов оформили теплые зоны для комфортного отдыха с очагом для обогрева и самоваром, из которого наливают бесплатный чай. Также в парках организовали выездную торговлю с продуктами питания.