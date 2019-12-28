РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В лесопарке «Дубки» подмосковного Подольска 1 января 2020 года пройдет международная акция «Забег обещаний», в ней смогут принять участие все желающие, сообщила один из организаторов Дарья Рыжикова.

«Открыта регистрация на участие в акции «Забег обещаний - 2020»! Он пройдет 1 января 2020 года в 12:00 в лесопарке «Дубки». Для участия в забеге нужно обещания самому себе закрепить на номере. Доказано, что записанные цели достигаются чаще. Участников ждет веселая компания и эмоции. На забег можно приходить с друзьями, детьми, родственниками и даже домашними питомцами. Бегут все!» - написала Дарья на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Особая магия забега заключена в дистанции - 2020 метров. Пробежать такую дистанцию под силу каждому - даже тем, кто никогда не бегал раньше.

«А если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1-го января, то его не остановить на пути к целям весь год. Если очень захочется, то можно пробежать и больше с компанией и единомышленниками», - добавила Рыжикова. ⠀



Ежегодно 1 января тысячи людей собираются по всему миру под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере. В этом году забег пройдет в шестой раз.

На старт «Забега обещаний» в 2019 вышли 12,6 тысячи человек из 226 городов мира. Кто-то бежал на Бали, а кто-то в полярную ночь по небольшому поселку Мурмаши. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке или скачать номер участника и бежать самостоятельно.