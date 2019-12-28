РИАМО - 28 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме не ниже 12130 рублей в месяц», — отмечается в документе.

Сейчас МРОТ составляет 11280 рублей. Ранее законопроект о повышении МРОТ был принят Госдумой в третьем чтении.

Повышение минимального размера оплаты труды коснется 3,2 миллиона жителей России, 50% которых работают в государственных и муниципальных учреждениях. На данную меру в следующем году будет потрачено 20,9 миллиарда рублей, 5,8 миллиарда из которых выделят из федерального бюджета.