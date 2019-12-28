РИАМО - 28 дек. Студия бесплатной упаковки новогодних подарков откроется в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров в столице 29 декабря, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Все желающие могут принести свой новогодний подарок, консультант павильона бесплатно упакует его в новогоднюю крафтовую бумагу с логотипом МЦД. Подарок в такой уникальной упаковке порадует всех любителей московского транспорта, логотип МЦД – как символ уходящего года, когда был запущен крупнейший транспортный проект в России», – говорится в сообщении.

Упаковать подарок можно будет с 9:00 до 21:00. Посетителей предупредили, что количество упаковочной бумаги в дизайне МЦД ограничено.

В павильоне МЦД уже заработала новогодняя почта, благодаря которой открытки с поздравлениями можно отправить в любую точку мира. Отправить открытку можно бесплатно, но количество их также ограничено.

Кроме того, по 12 января в павильоне работает выставка, посвященная 90-летию со дня основания Московского планетария. Ее основным экспонатом стал интерактивный калейдоскоп высотой почти 2 метра. 7 января здесь проведут для детей мастер-класс «Семья Солнышка».

За год работы в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров провели более 700 экскурсий. За это время его посетили уже более 175 тысяч человек.