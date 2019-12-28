РИАМО - 28 дек. В понедельник в центре столицы наконец-то появился долгожданный снег, фотографиями поделились пользователи соцсетей.

Из-за аномально теплой погоды снегопада в декабре москвичи и гости города так и не дождались, поэтому снег, к удивлению и восторгу многих прохожих, пришлось привозить в центр в кузовах грузовиков.

«В такую зиму в Москву снег завозят», — поделилась в Instagram пользователь ekaterinabetina_touragent.

На записи видно, что снег лежит на Тверской прямо на дороге.

«А мы нашли снег. В Москве, правда, немного», — написал пользователь lavrentevasw.

Некоторым происходящее показалось сюрреалистичным.

«На Тверскую завезли снег, вывалили на дорогу.. . Оставлю для истории весь этот сюр…», — написала svetito.

Фотографиями также поделилась пользователь irina.polezhaeva. Она отметила, что снег находится «под охраной».

«Только посмотреть можно и все», — посетовала Ирина.

Снег накануне привезли и в парк «Зарядье». Красивые фотографии появились на официальной странице парка в Instagram.

«В «Зарядье» — снег! 28 декабря открываем рождественскую ярмарку «Снегосад» на площади перед Куполом. Среди живых сибирских елей и снежных сугробов вас ждут сувениры и вкусная еда», — говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье снег привезут еще и на Моховую улицу. Там, а также на Тверской в Охотном Ряду появятся горки и площадки для сноуборда.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал СМИ, что снег в центр города привезли со столичных катков.