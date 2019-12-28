РИАМО - 28 дек. На трассе А-108 в Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, в результате ДТП погиб водитель автобуса, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 536 километре трассы А-108 в 15:30 произошло попутное столкновение автобуса и грузового автомобиля. В салоне автобуса находились 32 человека. В результате ДТП погиб водитель автобуса. По предварительной информации, других пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП автобус съехал в кювет. Движение транспорта на месте аварии не затруднено.