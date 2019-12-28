РИАМО – 28 дек. В ночь на воскресенье в центре столицы, на улице Моховая, появится снег, он понадобится для площадки City spot, сообщил РИАМО представитель пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Сегодня ночью довезут снег для площадки City spot на Моховой Это уникальный снаряд для отработки джиббинга – передвижения на сноуборде по перилам и другим граням», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что снег уже привезли на Охотный ряд – там возле дома №2 будет детский сноуборд-парк с маленькими горками, а также на Тверскую – там будет площадка для катания на тюбингах для детей до 12 лет.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал СМИ, что снег в центр города привезли со столичных катков.