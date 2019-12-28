РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В подмосковном Подольске на улице Колхозная активисты и управляющая компания «Диском Сервис» провели новогоднюю елку для детей, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в Подольске Ольга Дорофеева.

«Стало хорошей традицией отмечать праздники во дворах Подольска. Уже не первый год активисты дома №18 на улице Колхозная совместно с управляющей организацией ООО «Диском Сервис» проводят праздничные мероприятия для самых маленьких жителей микрорайона Красная Горка. В субботу в преддверии Нового года в гости к ребятам на елку пришли Дед Мороз со Снегурочкой и своими сказочными помощниками. Горячий чай, блины с икрой и сгущенным молоком, печенье, конфеты и сладости, задорные конкурсы, большой хоровод, веселые танцы и подарки создали праздничную атмосферу и предновогоднее настроение», - сказала Дорофеева.

На празднике отметили словами благодарности активную жительницу Татьяну Морозову, заботу которой о своем доме и соседях чувствуют все жители.

«В уходящем году наша компания активно проводила работу по взаимодействию с председателями МКД для того, чтобы организовать обратную связь с жителями, для более качественного обслуживания. Желаем нашим жителям в новом году здоровья, хорошего настроения и благополучия, а мы со своей стороны будем делать все возможное для комфортного проживания. С наступающим Новым годом!» - сказал директор управляющей организации ООО «Диском Сервис» Юрий Астафьев.