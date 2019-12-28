РИАМО - 28 дек. Снег в центр столицы привезли с одного из московских катков, из него построят горку для сноубордистов, передает «Говорит Москва».

Ранее пользователи соцсетей рассказали, что на Тверской появился снег.

«Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице. Снег привезли с тех катков, которые у нас есть, но, в частности, этот снег привезли с ВДНХ, с того катка», — сказал руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Он пояснил, что на катке машины режут лед, остается ледяная крошка. Ее и решили подвезти в центр. Подобную горку из снега с катков уже построили на Арбате.

Снег появился также в парке «Зарядье» - его привезли перед открытием ярмарки «Снегосад».