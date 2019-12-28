РИАМО - 28 дек. В центре столицы появился снег, его привезли в том числе на Тверскую улицу на нескольких грузовиках.

О подвозе снега в центр города рассказали жители и гости столицы в соцсетях.

«На Тверскую завезли снег, вывалили на дорогу… Оставлю для истории весь этот сюр…», — написала пользователь Instagram svetito.

На фото видно, что снег сложили кучами прямо на дороге на Тверской.

Ранее снег привезли в парк «Зарядье». Там в субботу открылась новогодняя ярмарка «Снегосад».

Декабрь в столице в этом году оказался аномально теплым и бесснежным. Самый большой рекорд ожидают синоптики от 1 января 2020 года. Прогнозируется оттепель до плюс 5 градусов.