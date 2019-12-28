РИАМО - 28 дек. В центре столицы появился снег, его привезли в том числе на Тверскую улицу на нескольких грузовиках.
О подвозе снега в центр города рассказали жители и гости столицы в соцсетях.
«На Тверскую завезли снег, вывалили на дорогу… Оставлю для истории весь этот сюр…», — написала пользователь Instagram svetito.
На фото видно, что снег сложили кучами прямо на дороге на Тверской.
Ранее снег привезли в парк «Зарядье». Там в субботу открылась новогодняя ярмарка «Снегосад».
Декабрь в столице в этом году оказался аномально теплым и бесснежным. Самый большой рекорд ожидают синоптики от 1 января 2020 года. Прогнозируется оттепель до плюс 5 градусов.
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