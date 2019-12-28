РИАМО – 28 дек. Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию, сообщает Газета.ru.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. 17-летняя Бойкова и 20-летний Козловский набрали 233,66 балла по сумме двух программ. Отрыв от второго места оказался очень маленьким.

«Второе место досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (233,19), а замкнули тройку лидеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72)», — говорится в сообщении.

По итогам турнира сформируют состав национальной команды на чемпионат Европы.

В прошедшем в начале декабря финале Гран-при Бойкова и Козловский заняли четвертое место, выиграв до этого два этапа.