РИАМО – 28 дек. Лучший действующий снайпер НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова отказался участвовать в матче всех звезд Лиги, пишет Газета.ru.
Овечкин отказался от участия таком матче и в прошлом году.
«В этом многие тогда увидели месть Национальной хоккейной лиге за то, что та не отпустила своих игроков на Олимпийские игры в Пхенчхане, куда мечтал попасть форвард сборной России», — отмечается в сообщении.
После этого год назад Овечкин получил одноматчевую дисквалификацию, но сохранил свежесть, которая позволила ему в очередной раз стать лучшим снайпером сезона.
В этом году Овечкин заявил, что неучастие в матче – трудное решение, но он должен прислушиваться к своему телу.
«Я должен подготовиться ко второй части сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на разных вещах. Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и команды. Если бы мне был 21 год — это одно. Да, сейчас я здоров, все хорошо, но я должен думать о второй части сезона и о плей-офф. Это самое важное для команды. Конечно, не хочется пропускать один матч из-за этого, но правила есть правила», — сказал хоккеист.
Овечкин должен будет пропустить либо последний матч «столичных» против «Айлендерс» перед паузой на Всезвездный уикенд 18 января, либо первый матч после него, который пройдет 27 января против «Монреаля».
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