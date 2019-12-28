РИАМО – 28 дек. Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию перед произвольной программой, передает Газета.ru.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске.

«Известно, что у фигуристки были проблемы с коньками — она сломала один ботинок на тренировке перед короткой программой, замотала его шнурками и скотчем и сумела выступить без серьезных помарок, заняв промежуточное пятое место», — говорится в сообщении.

Медведева досрочно покинула утреннюю тренировку.

«Возможно, спортсменка пришла к выводу, что не сможет показать хорошего выступления с неисправным инвентарем», — отмечается в материале.

Лидером после короткой программы одиночниц является победительница финала Гран-при Алена Косторная.