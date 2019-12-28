РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 дек. Новое здание специализированной хореографической школы «Вдохновение» открыли в подмосковном Красногорске в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном мероприятии приняли участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, руководитель проекта и директор по строительству группы компаний «Эталон» Геннадий Гавриленко, народный артист СССР, художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев, депутат Мособлдумы Галина Уткина, директор Московского губернского колледжа искусств Равиль Хусеинов, заслуженная артистка России, прима-балерина Театра классического балета Касаткиной и Василева Наталья Огнева.

«Первый камень в фундамент был заложен в августе 2018 года. Получается, меньше, чем за полтора года наш застройщик, группа компаний «Эталон инвест», сделал практически невозможное. Такие школы должны быть везьде! Наши дети теперь будут в своем доме учиться и в общеобразовательной школе, и заниматься прекрасной хореографией», – сказала Хаймурзина.

Директор специализированной хореографической школы «Вдохновение», заслуженный работник культуры Московской области, кандидат педагогических наук Владимир Догудовский отметил, что школе, которая получила новое здание, более 20 лет, она берет начало со студии во Дворце культуры «Подмосковье». В новом здании дети будут получать интегрированное образование. Обучать будущих артистов балета начинают с 4 лет, а после 4 класса общеобразовательной школы они поступают в хореографическое училище.

В здании 10 хореографических залов с профессиональными станками и специальными полами. Также есть школьные классы.

«Сейчас в школе 100 учеников. Так как раньше мы не имели собственного здания, мы не могли развивать платные услуги. Сейчас мы будем принимать гораздо больше детей. Надеемся, всем места хватит», – сказал Догудовский.

Он добавил, что среди выпускников красногорской хореографической школы есть артисты с мировым именем.

«Сания Абильмажинова приехала из Ташкента, окончила Красногорское хореографическое училище. Это была первая Маша в нашем спектакле «Щелкунчик», который мы даем каждый год на Рождество. Она сейчас не просто прима-балерина театра в Торонто, она «этуаль» – та балерина, которая сама выбирает, что ей танцевать», – отметил Догудовский.