РИАМО - 28 дек. Участник рок-группы «Би-2» Лева пожаловался на работу грузчиков столичного аэропорта Шереметьево, которые испортили его гитару.

На днях музыканты вылетали из Москвы на концерт в Санкт-Петербург.

«Половина оборудования «не дошла» до Питера, а моя акустическая гитара, походу, успела сразиться с огнеопаснодышащим драконом-грузчиком, понеся тяжелые потери нервной электрической системы», - написал музыкант в Instagram.

Лева Би-2 добавил, что техническому персоналу группы удалось справиться с этой «драматической ситуацией». Рокер также поблагодарил коллегу по сцене Гарика Сукачева за предоставленную гитару.