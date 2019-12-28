РИАМО - 28 дек. Все больше москвичей предпочитают проводить новогодние каникулы в родном городе, который значительно преобразился за последние годы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Многие москвичи, которые раньше планировали в новогодние праздники уезжать из Москвы во что бы то ни стало, сегодня остаются и пользуются тем, что создано за эти годы, любуются своим городом, общаются друг с другом, это замечательно», - сказал Собянин в интервью «Первому каналу».

Он подчеркнул, что существенная часть городской экономики приходится на туристическую сферу. Она приносит в столичный бюджет около 120 миллиардов рублей.

В Москве продолжается главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Он проходит с 13 декабря по 12 января на 81 площадке в центре города, жилых районах и парках. Для гостей подготовили 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысяч мастер-классов, спортивные игры, катание на каруселях, а также театральную программу и рождественский квест.

В прошлом сезоне фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 18,6 миллиона человек. В этот раз ожидается еще больше гостей.